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حظك اليوم برج الحوت السبت 19 مارس

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حظك اليوم برج الحوت السبت 19 مارس حظك اليوم برج الحوت السبت 19 مارس

توقعات جاكلين عقيقي

 


مهنياً: تتراجع الحظوظ وتضطر إلى أن تتكيف مع ظروف جديدة، تطورات في حياتك المهنية تتطلب الكثير من الحرص

عاطفياً: تبادر إلى الانطلاق بحيويّة كبيرة، وتسعى إلى الإمساك بزمام الأمور وتشعر بأنّك مسيطر على الأوضاع

صحياً: التمارين الصباحية مفيدة قبل تناول الطعام أو أي مشروب منبّه

 



ابراج مكتوب


استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

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