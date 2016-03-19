"بالصور.. نقابة المهندسين بالإسكندرية تحتفل بحصولها على "الأيزو"

احتفلت نقابة المهندسين بالإسكندرية، مساء أمس الجمعة، بحصول النقابة على شهادة الأيزو 9001/2008 الخاصة بجودة النظم الإدارية كأول نقابة تحصل عليها علي مستوى جمهورية مصر العربية.

وحضر الأحتفال مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية وأعضاء المجلس الأعلى، والعديد من رؤساء النقابات الفرعية، والعديد من عمداء وأساتذة كليات الهندسة بالإسكندرية و الشخصيات الهامة بمحافظة الإسكندرية

وقالت سمر شلبى، نقيب مهندسى الإسكندرية،فى كلمتها بالحفل، إن مجلس النقابة عمل خلال العاميين الماضيين على إعادة هيكلة وتطوير الموارد البشرية بالنقابة والنادى والمنشأت الخاصة بهم، مع الوعد بالمزيد من العمل.

فيما وعدت سمر شلبي، المهندسين بأن تحصل النقابة علي الأيزو 9001 العام القادم والمزيد من العمل والتقدم من أجل تحقيق الصالح العام للمهندس.

وسلم محمد واصل رئيس مجلس إدارة كوالتى هاوس لنظم الجودة بتسليم شهادة الأيزو للنقابة، ودرع تكريم للنقابة علي ذلك الإنجاز، فيما قامت رئيس النقابة بتسليمة درع النقابة.

وأوضح اللواء مهندس إسماعيل ناجي عضو مجلس إدارة والمستشار الفني لشركة "كوالتي هاوس" لنظم الجودة أن حصول النقابة علي الايزو في تلك الفترة الوجيزة هو إنجاز بكل المقاييس.

فيما تم افتتاح أعمال التطوير للمكتبة، وصالة الألعاب الرياضية "الجيم" والمعلب الرياضي، والذي تم تسميتة بإسم المهندس الراحل " سعد الخوالقة" رئيس النقابة الأسبق عرفانا وتقديرا لمجهوداتة التي بذلها لخدمة المهندس.

نقيب المهندسين بالإسكندرية تفتتح أعمال تطوير نادى الشاطئ