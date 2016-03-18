حوار كرة يد - الروبي يتحدث لـ في الجول.. عن حسين زكي واستفادة الزمالك من نقل السوبر والأهلي

استعاد فريق الزمالك لكرة اليد بريقه في وجود أيمن صلاح كمدير فني ومساعده حمادة الروبي وسط كتيبة النجوم.. الحارس المخضرم السابق يتحدث لـFilGoal.com عن عدد من الأمور.

ويتصدر الزمالك جدول الدوري المصري للمحترفين بفارق ست نقاط عن هليوبوليس الوصيف بينما يحل الأهلي ثالثا وله مباراة مؤجلة.

بينما يستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في كأس السوبر الإفريقي مطلع مايو المقبل بعد قرار الاتحاد الإفريقي بنقلها للمغرب. (التفاصيل)

وأجرى FilGoal.com حوارا مقتضبا عن أبرز أحداث فريق الزمالك في كرة اليد..

وما يلي على لسان الروبي

"نستعد لمواجهة الأهلي يوم الأحد في الإسماعيلية، وسندخل المباراة بأعصاب هادئة كون الزمالك يتصدر المسابقة لكنه بالطبع دربي ونضع نصب أعيننا على التتويج باللقب".

"مواجهة الأهلي مثل أي مباراة بثلاث نقاط.. لكن الزمالك في وضعية أفضل لأنه من أجل أن نخسر الدوري، لابد أن نسقط في مباراتين ونتعادل في مثلهما مع فوز المنافس".

ويحصل الفائز على ثلاث نقاط والخاسر نقطة في دوري المحترفين لكرة اليد.

وأضاف الروبي "الأهلي منافس قوي ويملك لاعبين دوليين مثل الزمالك بالطبع، هي مباراة قمة ولابد من فائز وخاسر وهذه هي الرياضة".

وعن مواجهة السوبر أمام الترجي، أكد الروبي "نقل المباراة للمغرب في صالح الزمالك، لأن الفريق كان سيلعب تحت ضغط مثلما حدث مع تونس في نهائي بطولة إفريقيا من الجماهير".

وأشار "القرار يسعدنا في الزمالك، لكن لن يقلل من عزيمتنا نحو تحقيق اللقب والتأهل لكأس العالم للأندية".

وحول إمكانية استعارة أسماء لدعم الفريق أتم الروبي "نضع عدد من الأسماء ضمن أولوياتنا، وسنقوم باستعارة لاعبين أثنين، وبالتأكيد حسين زكي ضمن القائمة ولن نتعجل في اختيار الأسماء".

وتحفظ حمادة الروبي عن الكشف عن أسماء الثنائي الذي سيستعيرهم الزمالك.