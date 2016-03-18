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#في_إفريقيا - أشرف قاسم لـ في الجول: قلق من ثقة الزمالك.. ولا داعي لتغيير التشكيل أمام دوالا

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#في_إفريقيا - أشرف قاسم لـ في الجول: قلق من ثقة الزمالك.. ولا داعي لتغيير التشكيل أمام دوالا #في_إفريقيا - أشرف قاسم لـ في الجول: قلق من ثقة الزمالك.. ولا داعي لتغيير التشكيل أمام دوالا

قال أشرف قاسم نجم دفاع الزمالك الأسبق إنه قلق من الثقة التي قد يدخل بها الفريق الأبيض مواجهة يونيون دوالا في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك في الذهاب بهدف سجله محمد كوفي قبل أن يستضيف دوالا في ملعب بتروسبورت الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وأضاف قاسم لـFilGoal.com يوم الجمعة: "الزمالك يدخل المباراة وهو مطمئن بالهدف الذي سجله في الذهاب، ولهذا لقاء العودة لن يكون سهلا مثلما يرى البعض".

وأوضح "الفرق الكاميروني منافس قوي ويملك لاعبين لديهم الجرأة وهو ما ظهر واضحا حتى بعد هدف محمد كوفي".

وتابع "لابد من الجدية منذ انطلاق المباراة واحترام المنافس وعقلانية في الأداء عن طريق التوازن بين الدفاع والهجوم مع ضرورة تأمين وسط الملعب، لاسيما وأن بطل الكاميرون سيبدأ اللقاء باحثا عن هدف لتعويض الخسارة".

واستطرد "من وجهة نظري أن على ماكليش المدير الفني عدم التغيير في تشكيلة الزمالك التي ستبدأ المباراة، فإجراء أي جديد على من لعب لقاء الذهاب ليس له داع".

وأتم "هناك تفاهم وتجانب مع المجموعة التي لعبت الذهاب ومع ضرورة وجود الثنائي محمود كهربا وباسم مرسي على مقاعد البدلاء للاستفادة بهما حسب سير اللقاء".

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