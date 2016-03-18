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صلاح حسب الله: المزاج العام قد يساعد فى تمرير بيان الحكومة

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صلاح حسب الله: المزاج العام قد يساعد فى تمرير بيان الحكومة صلاح حسب الله: المزاج العام قد يساعد فى تمرير بيان الحكومة
أشاد الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب، بلقاءات المهندس شريف إسماعيل رئيس ، مع أعضاء البرلمان، موضحًا أن شريف إسماعيل تحدث عن قلة الموارد الحالية وكذلك الأزمة الاقتصادية العالمية والتى أثرت بالطبع على .

وأضاف حسب الله خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، "أن الاقتصاد المصرى يتراجع بطريقة مشهودة، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة كشف خريطة الدولة اقتصاديًا ، والتى تسعى فيها إلى الإرتقاء بالمستوى.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المزاج العام قد يساعد فى تمرير بيان الحكومة والموافقة عليه، لافتًا إلى أنه لا يهتم بالأسماء التى تطرح لتولى الوزارات أكثر من اهتمامه بتطبيق البرامج على أرض الواقع.

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