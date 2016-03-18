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هيئة النقل العام: دعوات الإضراب من بعض العاملين لن تؤثر على سير العمل

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هيئة النقل العام: دعوات الإضراب من بعض العاملين لن تؤثر على سير العمل هيئة النقل العام: دعوات الإضراب من بعض العاملين لن تؤثر على سير العمل
أكد اللواء رزق أبو على رئيس هيئه النقل العام بالقاهرة، أن دعوات الإضراب من بعض العاملين بالهيئة لن تؤثر على سير العمل لقلة أعدادهم، مشيرا إلى أن باقى عمال الهيئة يعملون من أجل وأهلها فقط دون النظر إلى المصالح الشخصية والمطالب الفئوية.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام فى تصريحات صحفية، أنه ليس حقيقيا ما أشيع عن خصخصة الهيئة، وأن مشاركة القطاع الخاص فى منظومة النقل لا يؤثر بالسلب على عمل الهيئة، مشيرا إلى أن الأتوبيسات التى ستطرحها شركات النقل الجماعى الخاصة ستكون مكيفة، بهدف خدمة القاهرة الكبرى والأماكن البعيدة.

أتوبيسات نقل عام بـ"دورين" فى شوارع القاهرة خلال شهرين وسعر التذكرة 2 جنيه
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