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تحرير 8آلاف مخالفة مرورية و4حالات تحت تأثير المخدر بحملات مرورية بالعاصمة

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تحرير 8آلاف مخالفة مرورية و4حالات تحت تأثير المخدر بحملات مرورية بالعاصمة تحرير 8آلاف مخالفة مرورية و4حالات تحت تأثير المخدر بحملات مرورية بالعاصمة
رصدت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور 8501 مخالفة مرورية تنوعت ما بين السير فى عكس الاتجاه والانتظار فى الممنوع والسير بدون لوحات معدنية.

وضبطت الحملة المرورية التى استمرت على مدار الـ 24 ساعة الماضية، 4 حالات تبين قيادتهم للسيارات أثناء تعاطيهم للمواد المخدرة خلال القيادة على الطرق بالعاصمة بناء على تحاليل طبية أجريت لهم، وأثببت العينات إيجابية التحليل.

وتكثف الإدارة حملاتها على المحاور والطرق السريعة لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ورصد مخالفات الدراجات البخارية وسيارات النقل الثقيل.

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