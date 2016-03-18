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أخبار الأردن اليوم.. الملك عبد الله يعزى خادم الحرمين فى وفاة الأمير بندر

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أخبار الأردن اليوم.. الملك عبد الله يعزى خادم الحرمين فى وفاة الأمير بندر أخبار الأردن اليوم.. الملك عبد الله يعزى خادم الحرمين فى وفاة الأمير بندر
ركزت أخبار الأردن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار الأردن اليوم، بعث الملك عبد الله الثانى، اليوم الجمعة، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية بوفاة الأمير بندر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

داعياً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم خادم الحرمين والشعب السعودى الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

ومن ضمن أخبار الأردن اليوم، رعت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة اليوم الجمعة، افتتاح مؤتمر اللجنة العالمية لحوكمة الإنترنت، فى مجمع الملك الحسين للأعمال، بمشاركة أكثر من 30 شخصية محلية وإقليمية وعالمية مختصة فى مجال الإنترنت.

ويهدف المؤتمر، الذى يستمر ثلاثة أيام، إلى مناقشة موضوعات قطاع حوكمة الإنترنت ومستقبله، والحقوق البيئية والأمن الإنسانى، والخصوصية الفردية، وحماية الأطفال، فضلا عن حرية التعبير، وسياسة التجارة العالميّة، والنمو الاقتصادى المُستدام والتنمية، والأمن القومى.

وقالت مندوبة ولى العهد، الوزيرة شويكة، فى كلمتها، إن "التطورات التى شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الأردن وبدعم مباشر من جلالة الملك عبد الله الثانى ابن الحسين، دفعت بالقطاع لأن يصبح محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وزارة الخارجية تنعى الأمير بندر بن سعود بن عبد العزيز
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مصر 365

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