طائرات التحالف تقصف معسكر جبل النهدين جنوب صنعاء

قصفت طائرات دول التحالف العربى مساء اليوم مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت معسكر جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة فى منطقة السبعين جنوب العاصمة.

وأوضحوا أن انفجارا كبيرا هز المنطقة وسط تصاعد النيران من الموقع.

وهذا هو اليوم الثانى على التوالى الذى تستهدف فيه الطائرات مواقع للمليشيات فى العاصمة صنعاء بعد فترة طويلة اقتصر فيها القصف على مديريات شمال وشرق محافظة صنعاء.

وكانت الطائرات قد قصفت أمس معسكر الحفا التابع للحرس الجمهورى أسفل جبل نقم شرق العاصمة.

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