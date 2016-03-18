طريقة منزلية سهلة للقضاء على القمل بالخل.. تعرف على طرق الوقاية من العدوى

الوقاية من القمل

طريقة سهلة للتخلص من القمل بالخل

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انتشار القمل فى الرأس من المشكلات الخطيرة والمزعجة للغاية، فهى تسبب "هرش مبرح" لصاحبها، وينتشر بشكل خاص بين الأطفال لأنهم الأقل خبرة فى الوقاية منه، وينتقل من إنسان إلى آخر إما باللمس واقتراب الرؤوس من بعضها البعض، أو باستخدام الأدوات الخاصة بالتمشيط وتصفيف الشعر وفى الكوافير وصالونات التجميل وغيرها.>وللوقاية من القمل والعدوى به، تحذرنا الدكتورة غادة جمال - أخصائية الأمراض الجلدية - من إهمال فحص شعر الأطفال أولا بأول داخل الأسرة الواحدة، خاصة إذا ظهر بيض القمل أو الصيبان، وكذلك فصل أدوات التمشيط وغسلها بعد كل استخدام، والتركيز على البعد عن تبادل الحجاب والطرح بين الفتيات دون غسلها، وكذلك التوك وملاقط الشعر المختلفة، مع اصطحاب أدواتك الخاصة عند الحلاق أو صالون التجميل للرجال والنساء.>وتؤكد أخصائية الأمراض الجلدية أنه أصبح من السهل القضاء على القمل بفعل انتشار المستحضرات الخاصة بالعناية بالشعر، والتى تساعد على التخلص منه سريعا، ولكن أيضا يمكن القضاء عليه بسهولة عن طريق السوائل الموجودة فى المنزل، فبوضع الخل الحامض على الشعر بعد خلطه بكمية من المياه، ودعك الفروة به جيدا وتركه عشر دقائق، وتمشيط الشعر بالمشط الخاص بإخراج القمل جيدا يمكن التخلص من القمل كليا، وبعدها يتم غسل الشعر بمستحضر جيد، وكل يومين يتم تكرار هذه العملية، فالخل له القدرة على التخلص من حشرات الرأس وتنظيفها تماما.

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