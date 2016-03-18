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طلاب "هندسة القناة" ينفذون مشروع التخرج بمحطة معالجة سرابيوم

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طلاب "هندسة القناة" ينفذون مشروع التخرج بمحطة معالجة سرابيوم طلاب "هندسة القناة" ينفذون مشروع التخرج بمحطة معالجة سرابيوم
قال عادل عبد المنعم مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه القناة، إنه تم تنفيذ مشروع تخرج طلاب شعبة قوى وآلات كهربائية (تصميمات - وتركيبات وتمديدات كهربائية لمحطة صرف صحى)، من خلال زيارة طلاب الماجستير والدكتوراه لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى بسرابيوم لعمل مشروع التخرج تحت إشراف الدكتور عبد العظيم عبد الله بكلية الهندسة.

وأضاف عبد المنعم فى تصريحات صحفية اليوم، أن المهندس صلاح إسماعيل مدير المحطة عرض مراحل المعالجة لمياه الصرف حتى تعد صالحة لزراعة الأشجار الخشبية والنجيلة.

وقدم خالد قدوره مدير التدريب، عرضا لبرامج التوعية والتدريب التى تقوم بتنفيذها الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية، وقطاع الموارد البشرية فى قطاعات الشركة الثلاثة الإسماعيلية السويس بورسعيد، مشيرا إلى أنه جار التنسيق مع كلية العلوم لعمل زيارات بحثية وعلمية للمعامل مع قرب افتتاح المعمل المركزى بالمحطة.

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