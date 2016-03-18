فينجر يواصل مديحه في النني.. ويكشف عن 4 أسباب تجعله لاعبا رائعا

واصل آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال تغزله في محمد النني لاعب خط وسط الفريق بعد أدائه الرائع أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وشارك النني مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا لأول مرة يوم الأربعاء الماضي في إياب دور الـ16 ونجح في تسجيل هدفا في شباك برشلونة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. (شاهد ملخص لمساته).

وكان فينجر قد أشاد كثيرا بالنني خاصة قبل لقاء الإعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام هال سيتي في دور الـ16 مشيدا بانسجامه السريع مع الفريق وإنه بمثابة مفاجأة إيجابية بالنسبة له. (طالع التفاصيل).

وتحدث فينجر في المؤتمر الصحفي الذي أقيم يوم الجمعة استعدادا لملاقاة إيفرتون يوم السبت في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي قائلا:"لقد وصل النني لنا في شهر يناير وبدأت أشركه مع الفريق ببطء".

وأضاف"لقد أحدث تأثيرا كبيرا في صفوف الفريق، وأدائه وطريقة لعبه أمام برشلونة كانت رائعة".

وواصل"عندما تتذكر إنه مازال بعمر الـ23 وجاء إلينا من فريق في سويسرا وإنه مازال غير متأقلم على قوة المباريات، أعتقد إن كل ما قدمه إيجابيا للغاية".

وأضاف المدرب الفرنسي المخضرم حديثه وكشف عن أربعة أسباب تجعل من النني لاعب رائع.

وأكمل"هو فتي ذكي للغاية".

وأردف"انسجم مع الفريق سريعا".

وواصل فينجر"يقرأ المباريات سريعا جدا".

وتابع"هو لديه حرص شديد على التعلم، ويتمتع بطموح كبير ومتواضع في الوقت ذاته".

وأتم"هذا أمر جيد للغاية".