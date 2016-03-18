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#في_إفريقيا – محمد يوسف لـ في الجول: نتيجة التعادل السلبي مقلقة.. لكن 3 أشياء تساعد الأهلي للتأهل

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#في_إفريقيا – محمد يوسف لـ في الجول: نتيجة التعادل السلبي مقلقة.. لكن 3 أشياء تساعد الأهلي للتأهل #في_إفريقيا – محمد يوسف لـ في الجول: نتيجة التعادل السلبي مقلقة.. لكن 3 أشياء تساعد الأهلي للتأهل

أكد محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي أن نتيجة التعادل السلبي التي حققها فريقه أمام ريكرياتيفو دي ليبولو تعد مقلقة وخادعة قبل خوض مباراة الإياب.

ويستضيف الأهلي منافسه ريكرياتيفو يوم السبت في إطار إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بملعب برج العرب.

وتحدث يوسف لـFilGoal.com قائلا:"المباراة صعبة للغاية فنتيجة التعادل السلبي مقلقة للغاية وتضع الكثير من الضغوط على الأهلي".

وأضاف"أنا دائما أرفض التعادل السلبي خارج ملعبي فالأفضل أن أسجل هدفا حتى لو هُزمت في المباراة".

واستدرك"لكن هناك عدة أشياء يجب القيام بها من أجل ضمان الأهلي التأهل لدور الـ16".

وأوضح المدير الفني المتوج مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا عام 2013"أولا لاعبو الأهلي هم من سيحددون إن كانت المباراة ستكون صعبة عليهم أم سهلة، الأمر كله في أيديهم".

وأكمل"ثانيا يجب الضغط على الفريق الأنجولي منذ بداية المباراة لإرباكهم".

وأردف"ثالثا يجب تسجيل هدفا مبكرا وهذا من شانه أن يسهل المباراة تماما على لاعبي الأهلي".

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فيديو اليوم السابع