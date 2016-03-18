في_إفريقيا - اتحاد الكرة: لا حضور للجماهير في مباراتي الأهلي والزمالك

أكد محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه تقرر بشكل نهائي عدم حضور مباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

ويستضيف الأهلي منافسه ريكرياتيفو دي ليبولا الأنجولي يوم السبت في برج العرب في إطار إياب دور الـ32 من دوري الأبطال بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

أما الزمالك فسوف يواجه يونيون دوالا الكاميروني في بتروسبورت بعد التغلب عليه ذهابا بهدف دون رد.

وتحدث الشامي لبرنامج "الكورة مع الحياة" قائلا:"هناك قرار نهائي بعدم حضور الجماهير سواء كان أعضاء الجمعية العمومية أو الفرق الرياضية أو الجماهير العادية لمباراتي الأهلي والزمالك".

وأضاف"تم اتخاذ القرار على كل الفريقين حتى لا تحدث تفرقة بينهما".

وبسؤاله عن سبب عدم حضور الجماهير أكد"الكل يرفض ترفض تحمل المسؤولية حتى شركات الأمن الخاصة".

وأردف"لا نمتلك إرادة قوية لعودة الجماهير والأمر صعب للغاية".