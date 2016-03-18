بالصور.. أطباء مستشفى العريش العام ينجحون فى إزالة ورم سرطانى من بطن طفل

نجح فريق طبى بمستشفى العريش العام بقيادة البروفيسور سليمان القماش أستاذ الأورام والجراحات الدقيقة بكلية الطب جامعة قناة السويس، فى إزالة ورم سرطانى من بطن طفل من مدينة العريش فى عملية جراحية نادرة من نوعها تجرى لأول مرة بشمال سيناء.

وقال "القماش" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن العملية أجريت فى عيادة الأورام الخارجية بمستشفى العريش العام، وكان المريض وهو طفل بعمر سنة ونصف من ضواحى العريش يشكو من تضخم البطن، وبعد الفحوصات تبين وجود أورام سرطانية بالكلية اليمنى وهو المرض المعروف علميا باسم wilmis Tumour اوNephroblastoma.

وتم إجراء العملية فى القسم المجانى بمستشفى العريش العام بمساعدة الأطباء الدكتور محمد فايز وكيل مستشفى العريش العام، وأطباء تخدير وهم الدكتور سامى أنور، والدكتور حسام عبيد، والدكتور خالد الأنصارى، استغرقت مدة العملية ساعة ونصف.

وأضاف، أنه تم إجراء 9 عمليات أورام أخرى بعيادة الأورام، التى تستقبل المرضى يوم السبت من كل أسبوع بمقر العيادات الخارجية فى مستشفى العريش العام.

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