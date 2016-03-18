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بالفيديو.. لحظة القبض على صلاح عبد السلام المتهم الرئيسى فى هجمات باريس

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بالفيديو.. لحظة القبض على صلاح عبد السلام المتهم الرئيسى فى هجمات باريس بالفيديو.. لحظة القبض على صلاح عبد السلام المتهم الرئيسى فى هجمات باريس
نشرت قناة "فى تى إم" الفلمنكية على موقعها الإلكترونى مساء اليوم الجمعة، أول يظهر بوضوح لحظة اعتقال صلاح عبد السلام المتهم الرئيسى فى أحداث باريس على يد رجال الشرطة الفيدرالية بحى مولنبيك فى بروكسل.


>ويظهر عدد من رجال الشرطة يطلقون النار على شخص يرتدى قبعة وسترة، قبل أن يسقط أرضاً مصاباً فى ساقه اليمنى بعدة رصاصات.

وكانت الشرطة الفدرالية بدأت عملية أمنية موسعة بحى مولنبيك، للقبض على المطلوب الأول فى هجمات باريس صلاح عبد السلام، ونجحت فى اعتقاله حياً مع اثنين آخرين.

على جانب آخر، أفادت القناة أنه تم سماع 3 انفجارات متعاقبة مؤكدة أن الشرطة اعتقلت مشتبها به ثالثاً، لم تحدد هويته بعد.

ومن المنتظر أن يعقد رئيس الوزراء البلجيكى شارل ميشيل مؤتمراً صحافياً مع الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، بخصوص اعتقال صلاح عبد السلام حياً، بعد نجاحه بالهروب 4 أشهر كاملة، منذ مشاركته فى هجمات باريس فى نوفمبر الماضى.

وسائل إعلام بلجيكية: سماع دوى انفجارين فى حى مولينبيك ببروكسل

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مصر 365

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