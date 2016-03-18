نائب برلمانى يقترح دفع أموال الزكاة من خلال مصلحة الضرائب

قال على فتحى عساسة، عضو مجلس النواب عن دائرة "المنزلة – المطرية" بمحافظة الدقهلية، إن لديه مقترح يشجع المواطن على دفع الضرائب بنفس راضية بدلا من دفعها وهو غير راض من داخله.

وأضاف "عساسة" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مقترحه يتمثل فى أن يكون جزء من المبلغ الخاص بالضرائب يدفعه الشخص كزكاة، ليؤدى هذه الفريضة التى فرضها الدين الإسلامى.

وتابع: "إننا كشعب مسلم نحافظ على إخراج الزكاة، والتى تذهب لليتامى والفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والفئات التى حددها المولى سبحانه وتعالى، وهذه الدولة هى المنوط بها إخراج الزكاة لهم، لذلك اقتراح أن يخصص شباك فى مصلحة الضرائب يسمى شباك تحصيل الزكاة".

وضرب مثالاً على مقترحه، قائلاً: "المواطن عليه 10 آلاف جنيه ضرائب، يخرج منها 5 آلاف للزكاة ويسددهم من خلال شباك تحصيل الزكاة ويحصل على إيصال بذلك، ثم يدفع الـ5 ألاف جنيها الأخرى كضرائب، وبالتالى نكون أعطينا للدولة حقها المتمثل فى الضرائب، وفى الوقت ذاته نخرج فريضة الزكاة، ولكن على الدولة أن تحسن استخدام هذه الأموال لتذهب للفئات التى تستحقها من الفقراء والمساكين والمحتاجين والمساكين والتكافل الإجتماعى والشئون الاجتماعية وغيرها".

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