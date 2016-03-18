أبوشقة : رئيس الوزراء حريص على اشراك الشعب في تفاصيل الحكم

أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن لقاء رئيس الوزراء شريف إسماعيل مع رؤساء الهيئات البرلمانية، أمس الخميس، اتسم بـ”الشفافية” و”الوضوح” كما عبر عن ثقة الحكومة في عبور المرحلة الصعبة الحالية التي تمر بها مصر، مضيفا أن لقاء رئيس الحكومة مع رؤساء الهيئات البرلمانية تقليد جديد وجيد لتواصل الحكومة مع الأحزاب، وهو ما يؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون واضح بين الأحزاب والبرلمان والحكومة وذلك في مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف “أبو شقة”، في حواره لبرنامج عين على البرلمان على قناة الحياة 2، أن رئيس الوزراء حريص على اشراك الشعب في نظام الحكم وفق فلسفة جديدة للحكومة تعتمد على بيان كل شئ للشعب، بينما كانت الحكومات في الماضي في وادي والشعب في واد آخر، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أكد أنه “لا مكان للفساد ولا تستر على الفاسدين”.

وأوضح “أبوشقة” أن اللقاء لم يتطرق للتغيير الوزاري المرتقب لأنه حق لرئيس الوزراء وهو من يختار الوزراء الذين يرى انهم سيتعاونون معه، بينما ناقش رؤساء الهيئات البرلمانية بيان الحكومة الذي سيتم عرضه أمام البرلمان في 27 مارس الجاري، موضحا أن ما سيعلنه رئيس الحكومة سيكون بمثابة تعهد من رئاسة الوزراء للشعب، مؤكدا أنه من حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة إذا لم تلتزم بتعهداتها.