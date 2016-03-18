خلى بالك.. رجيم البروتين قد يصيبك بأمراض القلب والإمساك

يتبع بعض الأشخاص رجيم البروتين، وهو من الأنظمة الغذائية عالية البروتين بالطبع، وهذا النظام الغذائى - كما قال الموقع الهندى " Bold sky" فى تقرير نشره مؤخرا - قد يجعلك تشعر بالشبع، لكن له العديد من الآثار الجانبية على المدى الطويل، لكونه يحرم الجسم من العناصر الغذائية الأساسية الأخرى التى يحتاجها بجانب.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وأوضح التقرير أن الآثار الجانبية لرجيم البروتين تتمثل فى الإصابة بالإمساك، لأن الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالبروتين يحد من الأطعمة الغنية بالألياف والتى تساعد على الهضم، وهذا يعد من الأسباب الرئيسية للإمساك والإصابة بحرقة المعدة.
>وأضاف التقرير أن استهلاك نسبة عالية من البروتين تتسبب فى فقدان الكالسيوم من العظام، عن طريق البول، وبالتالى تحصل الكلى على الكالسيوم من العظام ثم تفقده أيضا عبر البول لتسحب الكالسيوم مجددا من العظام وتفقده عبر البول وهكذا ما يؤدى إلى ضعف العظام.
>وأشار التقرير إلى أن اتباع نظام غذائى غنى بالبروتين يساعد فى ارتفاع نسبة الكولسترول السيئ والدهون المشبعة بالدم، ما يؤثر على الأوعية الدموية ويجعل القلب فى خطر كبير.
>وذكر التقرير أن اتباع رجيم عالى البروتين يصيب بسوء التغذية، لأنه يركز على البروتينات فقط ويتجاهل العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم.
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رجيم البروتين يعرضك للإمساك
>وأوضح التقرير أن الآثار الجانبية لرجيم البروتين تتمثل فى الإصابة بالإمساك، لأن الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالبروتين يحد من الأطعمة الغنية بالألياف والتى تساعد على الهضم، وهذا يعد من الأسباب الرئيسية للإمساك والإصابة بحرقة المعدة.
فقدان وضعف العظام
>وأضاف التقرير أن استهلاك نسبة عالية من البروتين تتسبب فى فقدان الكالسيوم من العظام، عن طريق البول، وبالتالى تحصل الكلى على الكالسيوم من العظام ثم تفقده أيضا عبر البول لتسحب الكالسيوم مجددا من العظام وتفقده عبر البول وهكذا ما يؤدى إلى ضعف العظام.
رجيم البروتين يصيبك بأمراض القلب
>وأشار التقرير إلى أن اتباع نظام غذائى غنى بالبروتين يساعد فى ارتفاع نسبة الكولسترول السيئ والدهون المشبعة بالدم، ما يؤثر على الأوعية الدموية ويجعل القلب فى خطر كبير.
الآثار الجانبيه لرجيم البروتين.. سوء ونقص التغذية
>وذكر التقرير أن اتباع رجيم عالى البروتين يصيب بسوء التغذية، لأنه يركز على البروتينات فقط ويتجاهل العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم.
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