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الأرصاد: طقس غدا حار صباحًا مع نشاط لرياح مصحوبة بالأتربة..والقاهرة 31

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الأرصاد: طقس غدا حار صباحًا مع نشاط لرياح مصحوبة بالأتربة..والقاهرة 31 الأرصاد: طقس غدا حار صباحًا مع نشاط لرياح مصحوبة بالأتربة..والقاهرة 31

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس السبت ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، مصحوبا بنشاط للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء الجمهورية، تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة البحرية.

وذكرت الهيئة في بيان عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، مصحوبة بسقوط خفيف للأمطار، والطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارا بارد ليلا.

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