الرئيس اليمنى يلتقى المبعوث الأممى بالرياض

التقى الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى مساء اليوم الجمعة بمقر إقامته المؤقت فى الرياض إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أنه تم خلال اللقاء استعراض المستجدات اليمنية والجهود الرامية لتحقيق السلام فى اليمن المرتكز على قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأكد هادى أن كل الأبواب مفتوحة للتوصل إلى سلام شامل ودائم وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولى.

وقال إن السلام الدائم هو ما سيجنب اليمن ويلات أى صراعات قادمة ومن هذا المنطلق يجب أن يعمل الجميع على الوصول إلى كل ما من شأنه تحقيق الأمن والإستقرار.

وأشاد الرئيس اليمنى بجهود المبعوث الأممى الرامية الى إحلال السلام.

ومن جانبه أكد ولد الشيخ بذل كافة المساعى الرامية الى تحقيق السلام وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات المتصلة باليمن.

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