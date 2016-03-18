أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. فتاة صينية تشهر إسلامها بالإسكندرية وتُغير اسمها لـ"الزهراء"

Google+ Print
بالصور.. فتاة صينية تشهر إسلامها بالإسكندرية وتُغير اسمها لـ"الزهراء" بالصور.. فتاة صينية تشهر إسلامها بالإسكندرية وتُغير اسمها لـ"الزهراء"
أشهرت فتاة صينية تدعى "Peng.qibai"، تبلغ من العمر 29 عامًا، إسلامها، اليوم الجمعة، بمسجد الشهداء بالإسكندرية، على يد الشيخ حسن عبد البصير إمام المسجد، ونطقت الفتاة الشهادة، ووقعت على إعلان الإسلام رسميًا.

وقال الشيح حسن عبدالبصير، إمام مسجد الشهداء، إن الفتاة الصينية ذهبت للمسجد اليوم الجمعة، لإعلان إسلامها بشكل رسمى، وأكدت له أنها تعرفت على الإسلام من صديقاتها المسلمات، لأنها تعيش بالقرب من مدينة إسلامية فى الصين.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تحدث معها عن الإسلام، وتعاليمه، وسنة رسوله فى البداية، وأن الإسلام برىء من المتطرفين، فهو يحث على السلام، وينبذ العنف، ويحرم الدماء، ولا يجيز العنف أو القتل، وأن من يفعل ذلك، فالإسلام منه براء، وأوضح لها أن الإسلام، طلب منا أن نقيم علاقات طيبة مع الناس جميعا، قائمة على التسامح والتراحم والبر، ونطقت الشهادتين، وأسمت نفسها "الزهراء".

الفتاة-الصينية-..-تسليم-(1)

الفتاة-الصينية-..-تسليم-(2)

مستند

- بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تتحفظ على ملحق بمسجد "الشهداء" لصالح الوزارة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365