بالصور.. فتاة صينية تشهر إسلامها بالإسكندرية وتُغير اسمها لـ"الزهراء"

أشهرت فتاة صينية تدعى "Peng.qibai"، تبلغ من العمر 29 عامًا، إسلامها، اليوم الجمعة، بمسجد الشهداء بالإسكندرية، على يد الشيخ حسن عبد البصير إمام المسجد، ونطقت الفتاة الشهادة، ووقعت على إعلان الإسلام رسميًا.

وقال الشيح حسن عبدالبصير، إمام مسجد الشهداء، إن الفتاة الصينية ذهبت للمسجد اليوم الجمعة، لإعلان إسلامها بشكل رسمى، وأكدت له أنها تعرفت على الإسلام من صديقاتها المسلمات، لأنها تعيش بالقرب من مدينة إسلامية فى الصين.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تحدث معها عن الإسلام، وتعاليمه، وسنة رسوله فى البداية، وأن الإسلام برىء من المتطرفين، فهو يحث على السلام، وينبذ العنف، ويحرم الدماء، ولا يجيز العنف أو القتل، وأن من يفعل ذلك، فالإسلام منه براء، وأوضح لها أن الإسلام، طلب منا أن نقيم علاقات طيبة مع الناس جميعا، قائمة على التسامح والتراحم والبر، ونطقت الشهادتين، وأسمت نفسها "الزهراء".

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