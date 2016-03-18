محافظ القاهرة يتفقد حريق باب الشعرية ويكلف بإخلاء 3 منازل

انتقل الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة لتفقد موقع الحريق الذى شب بالعقار رقم 13 حارة زقاق الأمير بدر درب التركمان بحى باب الشعرية "أرضى وثلاثة طوابق بأسقف خشبية"، حيث اطمأن على استكمال عملية الإطفاء والسيطرة على الموقف من خلال رجال الحماية المدنية وسيارات الإطفاء وعدم حدوث إصابات بشرية جراء الحريق الذى اندلع نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز بأحد الشقق التى تستخدم كمطبخ تجهيز لأحد محلات الكشرى بالمنطقة.

وأصدر المحافظ تعليماته الفورية بإخلاء العقار المحترق وعقارين أمامه وبجواره أرقام 16 و14 من السكان، على أن يتم تسكينهم بشكل مؤقت بمركز شباب باب الشعرية حفاظاَ على أرواحهم، وتوفير كافة المستلزمات المعيشية لهم لحين التأكد من مدى سلامة العقارات الإنشائية ومدى تأثرها من الحريق، وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل مهمة النيابة العامة والبحث الجنائى لمعاينة موقع الحريق لبيان أسبابه.

كما وجه رئيس حى باب الشعرية بسرعة متابعة تقارير اللجنة الهندسية التى تم تشكيلها من الحى لمعاينة العقار المحترق والعقارات المجاورة، واتخاذ اللازم لحماية السكان وحفظ أرواحهم، بالإضافة إلى معاينة اللجنة الفنية للعقارات الآيلة للسقوط التابعة لرئاسة المنطقة.

ومن جانبه قال اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، إنه سيتم التنسيق بين حى باب الشعرية وقسم الشرطة للبدء فى حصر الأسر المتضررة تمهيدا لتسكينها بعد انتهاء فريق البحث الجنائى من معاينة حادث باب الشعرية للوقوف على أسبابه.

وأضاف عبد التواب فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه عقب الاطلاع على توصيات تقرير اللجنة الهندسية، سيتم تسكين جميع الأسر المتضررة فى وحدات سكنية أخرى، مؤكدا أن المعاينة المبدئية أكدت أن هناك عقارين تضررا بسبب الحريق والانفجار، وأنه سيتم غدا إرسال لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وهى لجنة هندسية لمعاينة كل العقارات المتواجدة بمحيط الواقعة والتى تأثرت بالنيران، للتأكد من سلامتها الإنشائية.

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