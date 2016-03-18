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بعد تهديد إرهابي.. ألمانيا تعيد فتح مقر سفارتها في تركيا

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بعد تهديد إرهابي.. ألمانيا تعيد فتح مقر سفارتها في تركيا بعد تهديد إرهابي.. ألمانيا تعيد فتح مقر سفارتها في تركيا

عصر من الشرطة التركية يقف أمام القنصلية الألمانية في إسطنبول (رويترز)

قال مسؤول حكومي الجمعة، إن ألمانيا ستعيد فتح باب مقار بعثاتها الدبلوماسية في تركيا الأسبوع المقبل، بعد أن أغلقتها بسبب تهديد إرهابي.

وذكرت مجلة دير شبيغل، أن التهديد على ما يبدو جاء من تنظيم داعش، وتلقى الألمان تحذيرات من المخابرات الأمريكية والتركية وكذلك قوات البشمركة الكردية شمال العراق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وستفتح البعثات الدبلوماسية أبوابها يوم الإثنين المقبل، في حين أن المركز الثقافي الألماني، ومعهد غوته، سيظلان مغلقين بسبب عطلة عامة.

وفي الوقت نفسه، تحقق السلطات التركية في ملابسات إغلاق المدرسة الألمانية في إسطنبول بسبب تهديد إرهابي، حسبما ذكرت صحيفة “صباح” الموالية للحكومة.

ووصفت الصحيفة الإغلاق أنه “قرار فاضح” يهدف إلى نشر الذعر، لكنها لم تذكر تفاصيل.

 

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