بالفيديو - ماكليش يتحدث عن تطوير لاعبي الزمالك وملاحقة الأهلي.. وتكرار إنجاز رنجرز

تحدث أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك عن قدرته على تطوير أداء لاعبي الزمالك داخل الملعب وملاحقة الأهلي في الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 47 نقطة بينما الزمالك وصيفا بـ41 نقطة قبل 13 مباراة من ختام المسابقة.

وقال ماكليش الذي حل ضيفا من القاهرة عبر برنامج (Keys & Ray) الذي يذاع عبر قنوات beIN SPorts: "أدرب الزمالك الآن وهو ناد كبير في إفريقيا والشرق الأوسط وأتمنى مساعدته في حصد الألقاب من جديد".

وأضاف "الفريق لديه سرعات ممتازة ولاعبين مهاريين لكننا نعمل على رفع مستوى اللياقة البدنية مع مدرب اللياقة الذي جاء بعد رحيله عن أحد الفرق الكينية، فرانك نوتال وله دور كبير في هذا الأمر".

غياب الجمهور

وتطرق ماكليش للحديث عن غياب الجماهير.

وأشار الاسكتلندي "نلعب في غياب الجماهير، وهذه التحديات تواجه الفريق منذ عامين أو أكثر لا أعلم تحديدا.. واجهنا يونيون دوالا في دور الـ32 وسط حضور جماهيري".

"حضور الجمهور كان عامل قوة للاعبي المنافس لكننا اعتدنا على مواجهة منافسين أقوياء محليا وفزنا بالمباراة.. لكن للأسف في الوقت الحالي لا نملك مشجعين يحضرون المباريات".

الزمالك ورنجرز

وتحدث أليكس ماكليش عن طموحه لتحقيق ما فعله مع رينجرز في وقت سابق.

وأشار ماكليش "الزمالك حاليا يلاحق الأهلي متصدر الدوري في الوقت الحالي، وهذا الموقف مشابه لما حدث معي في رينجرز في وقت سابق".

وكان ماكليش مدربا لرينجرز في موسم 2004-2005 الاستثنائي الذي نجح في تحويل مسار لقب الدوري في الأسابيع الأخيرة.

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وأردف "الشيء الأكيد أنني قادر على تطوير القدرات الفنية والتنظيمية داخل الملعب للاعبي الزمالك".

وأتم "كما أنني أعمل على تطوير عقليات اللاعبين، وأتمنى في النهاية أن نكون منافس قوي للأهلي هذا الموسم وتحقيق ما حدث مع رينجرز".

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