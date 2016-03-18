طارق يحيى لـ في الجول: مباراتا الداخلية والاتحاد عنق زجاجة

يؤمن طارق يحيى المدير الفني لطلائع الجيش أن المباريات المقبلة لفريقه أمام الداخلية والاتحاد السكندري بمثابة عنق زجاجة لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

ويحتل طلائع الجيش المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري ملاحقه في المركز الـ14.

أما الداخلية فيأتي في المركز الثامن برصيد 33 نقطة.

وتحدث طارق يحيى لـFilGoal.com قائلا:"إدارة النادي قررت صرف 10% من قيمة عقود اللاعبين لتحفيزهم قبل الفترة المقبلة ولرفع معنوياتهم".

وأكمل"هدفنا خلال الفترة المقبلة حصد أكبر عدد ممكن من النقاط للتواجد بمركز جيد في جدول الدوري".

وأردف"فور نهاية فترة التوقف سنخوض مباراتين على ملعبنا أمام الاتحاد السكندري والداخلية سيكونا بمثابة عنق زجاجة".

وأتم"نحتاج لتحقيق نتيجة إيجابية في تلك المباراتين خاصة وإنهما سيمنحانا دفعة قوية للأمام في الدوري والتقدم أكثر في الجدول".