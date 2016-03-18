في_إفريقيا – طارق مصطفى يتحدث لـ في الجول عن: تبديل واحد في تشكيل الزمالك.. ودور كهربا وباسم

يؤمن طارق مصطفى لاعب الزمالك السابق أن فريقه سيبدأ مباراته المقبلة أمام يونيون دوالا الكاميرون بدون أي ضغوط وهو ما يعطيه أفضلية على منافسه.

ويستضيف الزمالك يونيون دوالا يوم السبت بملعب بتروسبورت في إطار إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بعد التغلب عليه ذهابا بهدف دون رد.

وتحدث طارق مصطفى لـFilGoal.com قائلا:"بالطبع الزمالك سيبدأ اللقاء بدون أي ضغوط بسبب انتصاره في المباراة الأولى".

وأكمل"لذلك على الزمالك استغلال المساحات التي ستظهر في دفاع دوالا الذي سيتركها مجبرا من أجل الهجوم لتسجيل هدف تعديل النتيجة".

وواصل"تلك المساحات يحبها الزمالك ولاعبيه الذين يجيدون فيها".

وعن رؤيته لتشكيل الزمالك علق"أتمنى أن يخوض الزمالك المباراة بنفس تشكيل لقاء الذهاب مع إجراء تبديلا واحدا بمشاركة أحمد توفيق بدلا من معروف يوسف".

وأردف"أعتقد أن ذلك سيكون هو التشكيل الأنسب للمباراة".

أما عن مشاركة باسم مرسي ومحمود عبد المنعم "كهربا" الذي عاد لقائمة المباراة وموقفهما من المشاركة في المباراة أجاب"أتمنى أن يكون لهما دور في الشوط الثاني".

وأتم"وذلك حتى يستطيعا الاندماج مع باقي اللاعبين مرة أخرى".