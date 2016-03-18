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بعد اعتقال عبدالسلام.. البيت الأبيض: ساعدنا فرنسا وبلجيكا أمنيًا منذ هجمات باريس

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بعد اعتقال عبدالسلام.. البيت الأبيض: ساعدنا فرنسا وبلجيكا أمنيًا منذ هجمات باريس بعد اعتقال عبدالسلام.. البيت الأبيض: ساعدنا فرنسا وبلجيكا أمنيًا منذ هجمات باريس

المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست (أرشيفية)اعتقال 

قال البيت الأبيض الجمعة، إن الولايات المتحدة تساعد السلطات في فرنسا وبلجيكا لتعزيز الأمن منذ هجمات باريس التي وقعت في نوفمبر، وإن ذلك سيستمر، وفقًا لما ذكرته “رويترز”.

جاءت تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست، بعد أن ترددت أنباء عن إصابة واعتقال صلاح عبد السلام في تبادل لإطلاق النار في بروكسل، وعبد السلام هو المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس التي قتل فيها 130 شخصاً.

وأضاف إرنست “الولايات المتحدة لديها بوضوح موارد هامة وقدرات مهمة، واستخدمناها لمساعدة الفرنسيين والبلجيكيين خلال قيامهم بالتحقيق في الهجمات، واتخاذهم إجراءات لحماية بلادهم، سنبقى على تواصل قوي معهم في هذا الشأن”.

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