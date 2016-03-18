لعلاج الإمساك.. مارس الرياضة واشرب ميه كتير

كثير من الأشخاص يعانون من الإمساك، وهذا يؤدى إلى إصابتهم بمشاكل عديدة مثل تخمر البراز وألم المعدة والمغص وتقلصات القولون وأحيانا الشرخ الشرجى.

وكشف الموقع الأمريكى “webMD” أن معظم حالات الإمساك تستجيب للعلاج الطبيعى، بتغيير النظام الغذائى وممارسة التمارين الرياضية أو باستخدام الملينات الخفيفة.

وأوضح الباحثون أن الطبيب يبدأ العلاج بالتوصية بتناول المزيد من الألياف، لتكون الجزء الأكبر فى النظام الغذائى مع تجنب الإفراط فى تناول الأدوية المسهلة.

وأشار الباحثون إلى أن الإمساك العنيد فى الأطفال وكبار السن يمكن أن يعالج بواسطة اللبوس الملين، أو الأقراص الملينة التى تحتوى على البولى ايثيلين جلايكول (MinaLAX)، وهو متوفر دون وصفة طبية للاستخدام على المدى القصير للإمساك فى الأطفال والبالغين.

وأضاف الباحثون أن انحشار البراز أكثر خطورة من الإمساك الذى يصيب أحيانا كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ويمكن علاجه بواسطة الحقنة الشرجية المملوءة بالماء الدافئ أو الزيوت المعدنية مثل "زيت الخروع".

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