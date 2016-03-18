أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لعلاج الإمساك.. مارس الرياضة واشرب ميه كتير

Google+ Print
لعلاج الإمساك.. مارس الرياضة واشرب ميه كتير لعلاج الإمساك.. مارس الرياضة واشرب ميه كتير
كثير من الأشخاص يعانون من الإمساك، وهذا يؤدى إلى إصابتهم بمشاكل عديدة مثل تخمر البراز وألم المعدة والمغص وتقلصات القولون وأحيانا الشرخ الشرجى.

وكشف الموقع الأمريكى “webMD” أن معظم حالات الإمساك تستجيب للعلاج الطبيعى، بتغيير النظام الغذائى وممارسة التمارين الرياضية أو باستخدام الملينات الخفيفة.

وأوضح الباحثون أن الطبيب يبدأ العلاج بالتوصية بتناول المزيد من الألياف، لتكون الجزء الأكبر فى النظام الغذائى مع تجنب الإفراط فى تناول الأدوية المسهلة.

وأشار الباحثون إلى أن الإمساك العنيد فى الأطفال وكبار السن يمكن أن يعالج بواسطة اللبوس الملين، أو الأقراص الملينة التى تحتوى على البولى ايثيلين جلايكول (MinaLAX)، وهو متوفر دون وصفة طبية للاستخدام على المدى القصير للإمساك فى الأطفال والبالغين.

وأضاف الباحثون أن انحشار البراز أكثر خطورة من الإمساك الذى يصيب أحيانا كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، ويمكن علاجه بواسطة الحقنة الشرجية المملوءة بالماء الدافئ أو الزيوت المعدنية مثل "زيت الخروع".


>-برتقالة على الريق.. أفضل طريقة لعلاج الإمساك
>

-فوائد بذر الكتان مذهلة.. هاتشبعك وسعراتها قليلة وبتعالج الإمساك
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365