فصل طالب بجامعة بنى سويف 6 أشهر لتسهيله دخول شخص بمخدرات للحرم الجامعي‎

أصدر الدكتورأمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الجمعة، قراراً بفصل الطالب (ف.أ) بالفرقة الثانية بكلية الآداب لمدة ستة أشهر ,وذلك بناءً على التحقيق التأديبى الذى أجرى معه بمعرفة الشئون القانونية, والمذكرة المقدمة من إدارة الأمن الإدارى بالجامعة بشأن الواقعة , والتى أفادت تواطؤه مع أحد بائعي المخدرات وإعطاءه الكارنيه الخاص به له للدخول به الى حرم الجامعة ,مخالفًا بذلك اللوائح والقواعد العامة والأعراف الجامعية.

وأوضح “لطفي” أن أفراد أمن تأمين البوابات قاموا باستيقاف المدعو(ع.م) وهو طالب بأحد المعاهد الفنية بشرق النيل للتحقق من شخصيتة أثناء دخوله الى الحرم الجامعى إلا أن المدعو قام بإظهار الكارنية الخاص بزميله (ف.أ) المقيد بالفرقة الثانية بكلية الآداب ,فطلب أفراد الأمن منه إظهار البطاقة الشخصية لمقارنة البيانات, فأبلغهم أنه لا يحمل بطاقة شخصية,فقاموا بإحضاره إلى مقر أدارة الأمن, وبعد التحقيق معه أتضح أنه ليس طالباً بالجامعة وأن الكارنيه الذى يحمله أخذه من زميلة (ف.أ) الطالب بكلية الآداب كما أتضح أن بحوزته مواد وعقاقير مخدره بهدف المتاجرة بها داخل الحرم الجامعي وعلى الفور قامت إدارة الجامعة بتسليم المدعوا (ع.م) الى شرطة النجدة لاتخاذ الإجراءات القانونية لإحالته للنيابة العامة,وتحويل الطالب (ف.أ) الى التحقيق.

من جانبه أكد رئيس الجامعة على الالتزام بالقيم وآداب وأخلاقيات العمل والتمسك بمدونة سلوك الطلاب وإعطاء رسالة قوية إلى كافة إطراف منظومة الجامعة عل ضرورة الالتزام وإتباع السلوك القويم واحترام القوانين موضحاً أن الجامعة تحرص دائماً على احترام القوانين واللوائح والاعراف الجامعية ولن تسمح بالإخلال بسير العملية التعليمية وكل ما يعرقل تحقيق أهدافها , والتأكيد على تطبيق القانون بكل حزم وقوة للقضاء على كافة أشكال الخروج عن القانون فى سياق من العدالة الناجزة.