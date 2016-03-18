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الجيش الإسرائيلى يقرر وقف إصدار تصاريح لصلاة الفلسطينيين بالمسجد الأقصى

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الجيش الإسرائيلى يقرر وقف إصدار تصاريح لصلاة الفلسطينيين بالمسجد الأقصى الجيش الإسرائيلى يقرر وقف إصدار تصاريح لصلاة الفلسطينيين بالمسجد الأقصى
ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلى مساء اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلى قرر وقف منح تصاريح الصلاة بالمسجد الأقصى بصورة نهائية للفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضافت الإذاعة أنه بسبب عمليات الطعن ضد الإسرائيليين والعمليات المستمرة ضد الإسرائيليين فقد تقرر منع الفلسطينيين من قطاع غزة من الوصول إلى المسجد الاقصى بشكل النهائى ومنع تأدية أى صلاة حتى ولو صلاة الجمعة به .

وأضافت الإذاعة أيضا أنه تم التراجع عن قرار السماح لهم بالسفر عبر إسرائيل إلى جسر الأردن.

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