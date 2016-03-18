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إصابة 4 فلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال على حدود غزة

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إصابة 4 فلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال على حدود غزة إصابة 4 فلسطينيين فى مواجهات مع قوات الاحتلال على حدود غزة
أصيب أربعة فلسطينيين فى المواجهات الأسبوعية التى اندلعت مع قوات الإحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية أن ثلاثة متظاهرين أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب موقع "ناحل عوز" العسكرى شرق حى الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأضافت أن شابًا آخر أصيب برصاصة فى القدم من قبل قوات الإحتلال المتمركزة على الحدود شرق منطقة الفخارى شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتشهد مناطق التماس على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة مظاهرات كل يوم جمعة، ضمن الفعاليات التضامنية مع الهبة الجماهيرية الحالية فى القدس والضفة الغربية أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات.
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