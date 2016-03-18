إصابة شابين بالرصاص المطاطى وعشرات بالإختناق فى سلواد شرق رام الله

أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، وأصيب العشرات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب المدخل الغربى لبلدة سلواد شرق رام الله، اليوم الجمعة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة، وأطلقت الرصاص الحى فور وصولها، فيما أطلقت وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والرصاص الإسفنجى والرصاص المعدنى المغلف بالمطاط ، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص المطاطى وعشرات المواطنين بالاختناق.

وأضافت أن قوات الإحتلال استهدفت المنازل المحيطة بقنابل الغاز، والمركبات فى المنطقة ما أدى لإلحاق أضرار فيها.

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