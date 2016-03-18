تفحم 20 جهاز كمبيوتر فى حريق بداخل مدرسة بالشيخ زايد

اشتعلت النيران فى احدى المدارس بالحى السادس عشر التابع لمدينة الشيخ زايد، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتم إخماد الحريق ومنع خطر إمتداده لباقى أجزاء المدرسة، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى مدرسة بالشيخ زايد، وعلى الفور انتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والرائد ياسر سرور مشرف عمليات قطاع أكتوبر والفريق المرافق لهم وبصحبتهم 4 سيارات، وتم السيطرة على النيران المشتعلة.

وتبين من خلال الفحص اشتعال النيران فى غرفة أجهزة إلكترونية على مساحة 40 مترا بالطابق الأول بالمدرسة أدت الى تفحم 20 جهاز كمبيوتر بداخل الغرفة ومعظم محتوياتها.

ومنعت قوات الدفاع المدنى امتداد النيران لباقى أجزاء المدرسة، وتم إخماد الحريق وفى أنتظار المعمل الجنائى لتحديد الإسباب والخسائر التى نجمت عن الحريق.



>السيطرة على حريق بشقة سكنية فى الشيخ زايد دون إصابات