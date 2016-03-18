أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة أمريكية: المصابون بالتوحد يموتون قبل الأشخاص الطبيعيين بـ16 سنة

Google+ Print
دراسة أمريكية: المصابون بالتوحد يموتون قبل الأشخاص الطبيعيين بـ16 سنة دراسة أمريكية: المصابون بالتوحد يموتون قبل الأشخاص الطبيعيين بـ16 سنة
كشفت دراسة أمريكية حديثة عن أن الأشخاص الذين يعانون من مرض التوحد يموتون قبل الأشخاص الأصحاء بـ16 سنة، وهذا أمر خطير للغاية.

وأظهرت الأبحاث الجديدة أن البلطجة، والقضايا والمشاكل الاجتماعية والآثار الجانبية الناتجة عن استخدام الأدوية المهدئة يمكن أن تكون من العوامل المساهمة.

ولتأكيد نتائج الدراسة، التى نشر نتائجها مؤخرا الموقع الإخبارى البريطانى “The Telegraph”، حلل الباحثون بيانات أكثر من 27 ألف شخص يعانون من مرض التوحد، وقارنوها مع ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص طبيعيين لا يعانون من التوحد.

وتوصل الباحثون إلى أن البالغين الذين يعانون من التوحد توفوا أصغر من الأصحاء بمعدل 16 عاماً، لافتين إلى أنهم لا يصلون إلى سن الأربعين. وأكد الباحثون أن السبب الأكثر شيوعا للوفاة المبكرة يرجع إلى الانتحار.

واكتشفت الدراسة أن ما يصل إلى 40% من المصابين بالتوحد يعانون أيضا من مرض الصرع الذى ساهم أيضا فى العديد من الوفيات المبكرة.


>-مليون طفل فى مصر مصابون بالإعاقة.. المركز السويدى ينظم مؤتمرا عن "التوحد" احتفالا باليوم العالمى 2 إبريل
>

-دراسة: الأطفال المولودون فى شهر أغسطس أكثر عرضة للإصابة بالتوحد
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر