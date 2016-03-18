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إعدام 360 كيلو أغذية فاسدة فى حملات تموينية بالدقهلية

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إعدام 360 كيلو أغذية فاسدة فى حملات تموينية بالدقهلية إعدام 360 كيلو أغذية فاسدة فى حملات تموينية بالدقهلية
شنت مديرية الصحة والسكان بالدقهلية، اليوم الجمعة، عدة حملات رقابية وتفتيشية، لضبط الأسواق والمحال، والكافتريات، ومنافذ تقديم الأغذية، حفاظا على صحة المواطنين.

تضمن الحملة قرى منية سندوب وسلامون القماش، وتم خلالها إعدام 150 كيلو من الأغذية الفاسدة، ومنتهية الصلاحية، وأخذ عدد 14 عينة أغذية مختلفة وإرسالها للمعامل والتوصية بغلق 4 منشآت إداريا، لعدم الترخيص، ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

وشن مكتب الأغذية المركزى بالإدارة الصحية بالمنصورة، حملة بمنطقة الجلاء و شارع جيهان على الأسواق، والمطاعم، والمحلات التجارية، وتم إعدام 210 كيلو جرامات أغذية فاسدة، ومنتهية الصلاحية، و240 لتر مشروبات، وتم تحرير عدد 13 جنحة شهادات، واشتراطات صحية والتوصية بغلق 4 منشآت إداريا لعدم الترخيص، ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

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