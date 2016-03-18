محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء فى شهيد القوات المسلحة

قدم رضا فرحات محافظ القليوبية، يرافقه عبد الحكيم أحمد القاضي رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية واجب العزاء لأسرة الشهيد المجند محمود عصام محروس الوردانى، شهيد القوات المسلحة والذي أستشهد في تفجير إرهابى استهدف معسكر الساحة بمدينة رفح بشمال سيناء.

وقال المحافظ فى بيان اليوم، إن يد الأرهاب الغادرة لن تنال من دولة عظيمة مثل مصر ذات التاريخ العريق بشعبها وجيشها وشرطتها الذين يحمون ترابها العزيز.

وأضاف، أنه سوف يتم إطلاق إسم الشهيد على إحدى المدارس بمحل إقامته، متمنينا لأسرته الصبر والسلوان وأن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.