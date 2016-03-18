أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء فى شهيد القوات المسلحة

Google+ Print
محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء فى شهيد القوات المسلحة محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء فى شهيد القوات المسلحة
قدم رضا فرحات محافظ القليوبية، يرافقه عبد الحكيم أحمد القاضي رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية واجب العزاء لأسرة الشهيد المجند محمود عصام محروس الوردانى، شهيد القوات المسلحة والذي أستشهد في تفجير إرهابى استهدف معسكر الساحة بمدينة رفح بشمال سيناء.

وقال المحافظ فى بيان اليوم، إن يد الأرهاب الغادرة لن تنال من دولة عظيمة مثل ذات التاريخ العريق بشعبها وجيشها وشرطتها الذين يحمون ترابها العزيز.

وأضاف، أنه سوف يتم إطلاق إسم الشهيد على إحدى المدارس بمحل إقامته، متمنينا لأسرته الصبر والسلوان وأن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر