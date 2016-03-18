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مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس ويجازى شرطى لعدم التزامه بالخدمة

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مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس ويجازى شرطى لعدم التزامه بالخدمة مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس ويجازى شرطى لعدم التزامه بالخدمة
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، خدمات تأمين البنوك بمدينة طنطا (المصرف المتحد - بنك القاهرة - البنك التجاري الدولي)، وخدمات التأمين المعينة علي كنيسة المطرانية بشارع المتوكل دائرة قسم ثان طنطا، وذلك للوقوف علي مدي استعداداتهم لمواجهة أي ظرف طارئ بالمدينة.

وقال بيان للمديرية اليوم، إن مدير الأمن قام بتوعية الخدمات بالظروف الأمنية الراهنة التي تمر بها البلاد، وما تتعرض له البلاد من مخاطر في الآونة الأخيرة وتحقيق السيطرة الأمنية وعدم الرعونة في معاملة الجمهور والتحلي بالكياسة وضبط النفس، وارتداء الصدارى الواقية من الرصاص والخوذ الصلب والحفاظ على الأسلحة والذخيرة عهدتهم.

وقرر مدير الأمن مجازاة شرطى لعدم إلتزامه بمكان خدمته وحذره من عدم الالتزام بالخدمة، كما وجه الضابط والأفراد بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أي خروج على القانون، مع إتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أى اعتداءات والعمل على رفع كافة الإنتظارات الخاطئة وتسيير الحركة المرورية، وضبط أي مخالفات موجوده بالشارع والعمل على تفعيل القانون واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

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مصر 365