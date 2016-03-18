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ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد فى جريمة قتل بالوادى الجديد

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ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد فى جريمة قتل بالوادى الجديد ضبط هارب من حكم بالسجن المؤبد فى جريمة قتل بالوادى الجديد
تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادى الجديد وإدارة تنفيذ الأحكام بالمديرية من ضبط هارب من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد فى جريمة قتل عمد فى القضية رقم 6768 لسنة 2015 جنايات المرج. وتم التحفظ عليه وترحيله لتنفيذ العقوبة المقررة عليه وتحرر محضر بإجراءات الضبط وأحيل الى النيابة العامة .

وورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بضبط "محمد .س.أ " 23 سنة حاصل على بكالوريوس صحافة من محافظة المنوفية ومقيم الزيتون القاهرة والمطلوب ضبطه فى القضية رقم 6768 جنايات المرج لسنة 2015م كلى مستأنف برقم 353 لسنة 2015 م حصر رقم 1537 لسنة 2015م غيابى بجلسة 2 مايو والتى حكم عليه فيها بالسجن المؤيد وتم ضبطه فى حملة أمنية مكبرة واحيل الى النيابة لمباشرة التحقيق.
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