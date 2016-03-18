"أمن الوادى الجديد" يضبط مديرة شركة لاتهامها فى 8 قضايا متنوعة

تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادى الجديد وإدارة تنفيذ الأحكام بالمديرية، من ضبط مديرة شركة متخصصة فى أعمال تركيب وتوريد المصاعد، وذلك لكونها مطلوبة على ذمة 8 قضايا متنوعة ما بين تبديد وسرقة تيار كهربائى وغيرها حيث تمكنت القوة من ضبطها وتحرر محضر باجراءات الضبط واحيل الى النيابة العامة.

ورد اخطار الى اللواء محمد قاسم مدير امن الوادى الجديد يفيد بضبط "أحلام .ش.ع " 38 سنة مقيمة المطرية القاهرة والمطلوب ضبطها على ذمة 8 قضايا ومنها فى القضية رقم 59256 جنح مدينة نصر لسنة 2012 حصر رقم 6290 لسنة 2014 غيابى حبس شهر لسرقة تيار كهربائى والقضية رقم 35214 جنح مدينة نصر لسنة 2015م حصر رقم 20621 لسنة 2015م غيابى حبس سنة بجلسة 5 أكتوبر الماضى بتهمة تبديد وتحرر محضر بإجراءات الضبط وأحيل الى النيابة لمباشرة التحقيق.

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 1030 قرصًا مخدرًا و6 قطع حشيش فى الوادى الجديد