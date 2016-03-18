مهاجم دورتموند يرسل شقيقه إلى السجن لهذا السبب

فاض الكيل بمارفين دوكش مهاجم دورتموند بسبب مشاكل شقيقه الأكبر كيفين، الذي كان يقوم بانتحال اسمه. وبعدما خدع أخوه إحدى الفتيات وسرق ميراثها قام لاعب الكرة بإبلاغ الشرطة وقطع علاقته بشقيقه، في خطوة "صعبة جدا"، حسب قوله.

> حرج كبير وقع فيه مارفين دوكش (22 عاما) نجم فريق بوروسيا دورتموند بسبب شقيقه كيفين، الذي يكبره بعامين. فقد دأب كيفين على انتحال صفة مارفين، مهاجم الفريق الرديف لدورتموند، في مواقع مواعدة النساء في الانترنت من أجل الإيقاع بهم.

زاد الأمر عن حده وتحول كيفين إلى شخص محتال فلم يبق أمام مارفين سوى أن يذهب إلى الشرطة ويقدم بلاغا ضد شقيقه الأكبر بسبب انتحاله لشخصيته. وكانت العواقب على الأخ المحتال وخيمة، حيث خضع لمحاكمة وصدر حكم بحبسه لمدة ثلاثة أعوام، وهي فترة ليست بالقليلة بالنسبة للناس في ألمانيا.

وفي حديث مع صحيفة بيلد في عددها الصادر الجمعة (18 مارس/ آذار) قال مارفين دوكش، الذي يلعب حاليا في فريق دورتموند تحت 23 عاما (الفريق الرديف) وكان يلعب من قبل لفريق دورتموند الأول، إنه لم يكن أمامه سوى هذا الطريق وأضاف: "كنت على علم بأفعاله غير السوية. حاولت إقناعه (بالعدول عنها) لكنه لم يكن ليتوقف (عن ذلك) لأنه نصاب."

وتابع مارفين، الذي لعب لمنتخبات ألمانيا للناشئين في الفئات العمرية المختلفة "لذلك قمت بتحرير محضر ضده، وهكذا أرسلته إلى السجن. لقد كان قرارا في منتهى الصعوبة."

نصب على طالبة وسرق ميراثها

على أحد مواقع مواعدة النساء في الانترنت تعرف كيفين دوكش (24 عاما) على طالبة تكبره بثلاث سنوات وبسرعة وقعت الطالبة، التي تسكن مدينة هورت القريبة من كولونيا، في حب الأخ النصاب، ووثقت فيه وفي حكاياته. فقد حكى لها في البداية أنه أخو مارفين، نجم دورتموند. وقال لها من بعد إنه مدير أعماله. كما حكى أيضا أنه يكسب أموالا من خلال تسويقه لمشروب الفودكا وإدارة أعمال أخيه.

واعترف كيفين أنه في حوالي ثلاثة أسابيع سحب من حسابها المصرفي ثمانية آلاف يورو ثم اختفى. وقال محامي الطالبة لصحيفة بيلد إن موكلته ورثت تلك الأموال. ولم تكن تعرف الطالبة المخدوعة أن كيفين من أصحاب السوابق. فهذه ليست المرة الأولى التي يمارس فيها الجريمة. فقد سبق أن عوقب بسبب جرائم أخرى ارتكبها، لكنه فر من السجن.

وإضافة إلى الأضرار المادية التي تعرضت لها الطالبة، تعاني أيضا من أضرار نفسية بسبب تعرضها للنصب بهذا الشكل، حسب ما ذكر محاميها، الذي أضاف: "وقعت في الحب، وصدمت بطريقة مفجعة، والآن تخضع لعلاج نفسي."

في الماضي كان كيفين يقدم نفسه دائما وأبدا على أنه مارفين نجم كرة القدم، من أجل الحصول على ميزات شخصية. وعندما اكتشف مارفين ما فعله أخوه ذهب إلى الشرطة وقدم البلاغ، والآن سيقبع كيفين خلف القضبان لمدة ثلاثة أعوام.

وحاليا قطع مارفين مهاجم دورتموند علاقته بشقيقه النصاب وقال لصحيفة بيلد: "لا يوجد تواصل بيني وبينه حاليا كما أنني لا أريد أن أتواصل معه أبدا."

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