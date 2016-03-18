بعد إيقاف برنامج "ذا كوين" هذا ما كتبته أحلام

لا تزال الفنانة أحلام تلوذ بالصمت حيال القرار الذي إتخذته محطة دبي بايقاف برنامجها "ذا كوين" والتغريدة الوحيدة التي أطلقتها كانت تعزية للفنان راغب علامة بعد رحيل والده.

في المقابل ردت اصالة على تغريدة لأحلام التي كانت قد اطلقتها قبل ايقاف برنامجها وجاء فيها "تعلموا من احلام النجاح". وجاء في تغريدة اصالة "التعليم مجانا ولاّ يفوق قدراتنا على دخول مدرستك؟ وشو حتسميها؟ وعنوانها من فضلك لأنه في شوية أصدقاء فاشلين بدهم يتعلموا". لم يعرف ماذا إذا كانت تغريدة أصالة لأحلام هي من باب الهجاء أو المديح؟