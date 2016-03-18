ما حقيقة مرض الفنانة عبلة كامل وعجزها عن الحركة؟

انتشرت قبل ساعات أنباء عن مرور الفنانة عبلة كامل بوعكة صحية حتى وصل الأمر بالبعض إلى نشر أخبار أن عبلة لم تعد قادرة على الحركة.

الخبر نفته لـ"سيدتي نت" الفنانة راندا البحيري قائلة إنها تجتمع كل يوم بالفنانة عبلة كامل وصحتها جيدة وتابعت "كل ما نشر عن هذا الموضوع عار تماماً من الصحة".

ودعت راندا وسائل الإعلام إلى تحري مصادر الأخبار قبل نشرها حتى لا تؤذي أصحاب الفنانة ومحبيها.

يذكر أن راندا تقوم حالياً مع الفنانة عبة كامل بتصوير الجزء الرابع من مسلسل "سلسال الدم" الذي شهدت أجزاؤه الثلاثة الماضية نجاحاً جماهيرياً كبيراً.