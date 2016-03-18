ما هي الجائزة الجديدة التي حصل عليها مسلسل "تشيللو"؟

فاز مسلسل "تشيللو" لأبطاله تيم حسن، نادين نسيب نجيم ويوسف الخال و كارمن لبّس، إخراج سامر البرقاوي، بالجائزة الذهبية في مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في البحرين في دورته الرابعة عشر.

كما فاز بالجائزة نفسها المسلسل الكرتوني " قصص الآيات في القرأن" للكاتب أحمد بهجت إخراج مصطفى الفرماوي بطولة يحيى الفخراني ونخبة من النجوم.

يذكر أنّ المهرجان شهد هذا العام تنافس عدد كبير من البرامج والمسلسلات العربية لتفوز شركة "سيدرز ارت بروداكشن" ( صبّاح إخوان ) بحصة الاسد عن هذين العملين المميزين.