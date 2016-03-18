بالفيديو: شاروخان يزور مستشفى "NMC Royal Hospital" في أبو ظبي

وصل نجم بوليوود شاروخان إلى دبي أثناء زيارته، التي سبق وأشرنا إليها، من أجل حضور حفل توزيع جوائز الـTOIFA.

شاروخان زار مستشفى NMC Royal Hospital -المركز الطبي للإعلام- في مدينة خليفة، الذي يُعدّ من أهمّ وأضخم مراكز الاستشفاء في أبو ظبي.

شاروخان إلى أبو ظبي لحضور حفل توزيع جوائز TOIFA



ونُشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر شاروخان في جولة داخل مستشفى NMC Royal Hospital، حيث كان في استقباله الطاقم الطبي للمستشفى، يتقدّمه الدكتور بافاغوثو راجهورام شيتي - الرئيس التنفيذي لـمجموعة نيو ميديكال سنتر في أبو ظبي، إلى جانب معجبي النجم الهندي.

أما سبب زيارة شاروخان مستشفى NMC Royal Hospital فهو الاطلاع على أحوالها وأوضاعها، والمساهمة معنوياً ومادياً في تطويرها وتأمين كل ما يلزمها وينقصها.

وقد لاقى شاروخان حفاوة بليغة وتصفيقاً هائلاً وهتافات صارخة باسمه أمام المستشفى، في وقت تبادل الأحاديث الجانبية مع معجبيه وبعض الأطفال، الذين كانوا موجودين في المستشفى، والتقط الصور معهم.



