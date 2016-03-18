وفاة صالح الحريبي نجم الأغنية الخليجية

الكويت – سيدتي نت

فقدت الأغنية الكويتية والخليجية اليوم فناناً يعد من أهم فناني الأغنية الخليجية والعربية ، إذ إنتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الفنان القدير صالح الحريبي عن عمر يناهز 70 عاماً ، بعد معاناة طويلة مع أزمة صحية تنقل خلالها خارج وداخل الكويت للعلاج ، وسيوارى جثمانه الثرى بعد صلاة العصر.

ويعد الفنان صالح الحريبي من رواد الأغنية الكويتية والخليجية وقدم العدد من الأغاني التي لاتزال تغنى حتى الآن بأصوات نجوم الأغنية الخليجية وتميز الراحل الحريبي بالأغاني التراثية وذاع صوته خلال ستينات القرن الماضي حتى أواخر التسعينات، وبعدها قلّ نشاطه الفني واكتفى بالمشاركة في المهرجانات المحلية .

وتميز الحريبي بالتنقل بين المقامات الغنائية بطريقة سلسلة ونال إشادة من غالبية نجوم الأغنية في الوطن العربي نظراً لحسه العالي في تقديم الأغاني المصرية واللبنانية والعراقية سواء للموسيقار محمد عبدالوهاب أو أم كلثوم وصباح وفيروز وناظم الغزالي وغيرهم .

وللحريبي إبنان دخلا المجال الغنائي وهما أحمد الحريبي وعبدالرحمن الحريبي وتميزا بالصوت الجميل ، وقدم كل منهما العديد من الألبومات الناجحة ، بيد أنهما انقطعا عن طرح الألبومات الرسمية ، والاكتفاء بالحفلات العامة والخاصة .