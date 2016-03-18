MTV اللبنانية لم تبلغ بقرار إيقاف برنامج "ذا كوميدي"

بعد صدور قرار عن المحكمة بإيقاف البرنامج الكوميدي" ذا كوميدي" الذي يعرض على شاشة "الحياة" المصرية، أكد مصدر من داخل محطة الـ " MTV "اللبنانية، التي تعرض البرنامج على شاشتها في لبنان، أنها لم تبلغ بأي قرار في هذا الشأن.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 39 لسنة 2016 بإلزام شركة "سيجما" المالكة لقناة "الحياة" بوقف تصوير برنامج "ذا كوميدي"، حيث أن المالك الوحيد للبرنامج هو المنتج أحمد سمير سليمان، وهو مالك الفكرة ولم يتنازل عنها للقناة.

وكان أحمد سمير سليمان، مالك الفكرة قام بعرضها على إدارة قناة الحياة، فأبدت موافقتها ونفذتها دون العودة إلى مالك الفكرة.

وكان من المفترض أن تتألف لجنة تحكيم البرنامج من الفنان محمد هنيدي والفنانة سيرين عبدالنور والنجم حسن حسني، وكان من المفترض أن يتم اكتشاف مواهب الكوميديا.