أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

MTV اللبنانية لم تبلغ بقرار إيقاف برنامج "ذا كوميدي"

Google+ Print
MTV اللبنانية لم تبلغ بقرار إيقاف برنامج "ذا كوميدي" MTV اللبنانية لم تبلغ بقرار إيقاف برنامج "ذا كوميدي"

الجمعة 18-03-2016 17:14

بعد صدور قرار عن المحكمة بإيقاف البرنامج الكوميدي" ذا كوميدي" الذي يعرض على شاشة "الحياة" المصرية، أكد مصدر من داخل محطة الـ " MTV "اللبنانية، التي تعرض البرنامج على شاشتها في لبنان، أنها لم تبلغ بأي قرار في هذا الشأن.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت حكمها في الدعوى رقم 39 لسنة 2016 بإلزام شركة "سيجما" المالكة لقناة "الحياة" بوقف تصوير برنامج "ذا كوميدي"، حيث أن المالك الوحيد للبرنامج هو المنتج أحمد سمير سليمان، وهو مالك الفكرة ولم يتنازل عنها للقناة.
وكان أحمد سمير سليمان، مالك الفكرة قام بعرضها على إدارة قناة الحياة، فأبدت موافقتها ونفذتها دون العودة إلى مالك الفكرة.
وكان من المفترض أن تتألف لجنة تحكيم البرنامج من الفنان محمد هنيدي والفنانة سيرين عبدالنور والنجم حسن حسني، وكان من المفترض أن يتم اكتشاف مواهب الكوميديا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي