ستيفاني صليبا:أحمل نجاحي على كتفَي وإيميه صياح كان معها يوسف الخال

أطلّت ستيفاني في أولى تجاربها التمثيلة من خلال مسلسل "مثل القمر"، الذي يُعرض حالياً على شاشة "MTV"، والذي يحظى بنجاح لافت، وفيه تتقاسم بطولته مع الممثل وسام صليبا.

وفي دردشة مع "سيدتي نت"، أكّدت مقدمة البرامج والممثلة ستيفاني صليبا أنّ البعض رأى فيها مجرد فتاة جميلة، اتّجهت إلى التمثيل، وقالت: "من المؤكد أنني سمعت مثل هذا الكلام، والكلّ قال عند بداية عرض مسلسل "مثل القمر" إنه تمّ الاعتماد على شكلي وجمالي، ولكن الحقيقة مغايرة كلياً، لأنّ اختيار ممثلة لكي تكون بطلة مطلقة لعمل ضخم وطويل، وليس لـ15 حلقة فقط، يعني أن الرهان لا يجب أن يكون على الشكل وحده، لأنه لا يكفي لوحده بل يجب أن يكون هناك شيء ما إلى جانبه. أنا لا أدّعي أنني ممثلة أو أنني تخرجت من أكاديمية، بل أنا اشتغلت على نفسي، وشعرت أنني أملك الموهبة ونمّيتها، من خلال تلقي بعض الدروس في التمثيل، ثم انعزلت عن العالم الخارجي كلياً، وانزويت مع الممثلة تقلا شمعون، التي رافقتني في كلّ خطوة قمت بها. وبكلّ بساطة، أنا عشت الدور، والجمال لم يكن له أيّ وجود في هذه الأمور".

ولأنّ الجمال كان موجوداً وأساسيّاً وإن كانت لم تعتمد عليه في تجربتها كممثلة كما قالت، أوضحت ستيفاني: "لا شكّ في أنّ الجمال أساسيّ، لأننا نعمل في عالم التلفزيون والترفيه. والشكل الجميل مطلوب ليس في الدراما وحدها بل في كلّ شيء".

عن مدى الشبه بين تجربتها وتجربة إيميه صياح، كونهما انطلقتا كمقدمتَي برامج من محطة "MTV"، قبل الانتقال إلى التمثيل، أجابت ستيفاني: "لا يوجد أيّ تشابه بين تجربتي وتجربة إيميه سوى من ناحية واحدة، هي أننا كنا مقدمتَي برامج على "MTV"، حتى أننا قدّمنا برنامجاً واحداً. لكنّ الكاتبة منى طايع اختارت إيميه للمشاركة في مسلسل "وأشرقت الشمس"، مع مجموعة كبيرة من النجوم الممثلين، من بينهم رولا حمادة وغسان صليبا ويوسف الخال، عدا كون منى طايع كاتبة معروفة، بل تعتبر من أهم الكتّاب، بينما أنا ألعب دور البطولة المطلقة في مسلسل " مثل القمر"، في حين أن إيميه صيّاح لم تكن بطلة مطلقة. مع إيمية كان هناك ممثلون مخضرمون وأصحاب تجربة فنية كبيرة، و"حملوا العمل" على أكتافهم، وأنا حملت العمل على كتفي لوحدي ومعي وسام صليبا الذي تقتصر تجربته على عمل الخال، واسمه ليس كـ اسم يوسف الخال.

وتابعت: "أنا ما معي رولا حمادة وغسان صليبا" في مسلسل "مثل القمر". قصة مسلسل "وأشرقت الشمس" ساعدت إيميه صيّاح "حملتها وحميتها"، بالإضافة إلى الأسماء الكبيرة التي شاركتها فيه؛ وكلّ هذه الأمور تجعل تجربتها مختلفة عن تجربتي".

عن الأمور التي "حمتها" في مسلسل "مثل القمر" تجيب ستيفاني" الناس أحبوني والقصة جميلة و"لايت"، ويجب ألا ننسى أنّ المسلسل معرّب ولا يحمل توقيع طايع، ومن أعدّ الحوار كاتبة غير معروفة".

وختمت ستيفاني بالتأكيد أن: "الحِمْل على ظهري كان أكبر وأصعب من الحمل الذي كان على ظهر إيميه، للأسباب التي ذكرتها".

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