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دى ميستورا:على وفد الحكومة السورية تقديم مقترحات حول الإنتقال السياسى

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دى ميستورا:على وفد الحكومة السورية تقديم مقترحات حول الإنتقال السياسى دى ميستورا:على وفد الحكومة السورية تقديم مقترحات حول الإنتقال السياسى
طالب الموفد الدولى الخاص إلى سوريا ستافان دى ميستورا الجمعة الوفد الحكومى السورى بتقديم مقترحات حول الإنتقال السياسى "الأسبوع المقبل"، فى ختام اسبوع من المحادثات غير المباشرة مع ممثلين عن السورية والمعارضة.

وقال دى ميستورا الذى التقى اليوم الوفدين فى إجتماعين منفصلين، فى لقاء مع الصحافيين "أنا أحثهم على تقديم ورقة حول الإنتقال السياسى"، مضيفا "آمل أن نتمكن فى الأسبوع المقبل من الإطلاع على رؤيتهم، حول كيفية تطبيق الإنتقال السياسى".
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مصر 365

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