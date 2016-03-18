أخبار ليبيا اليوم.. فائز السراج: حكومة الوحدة ستنتقل لطرابلس خلال أيام

أخبار ليبيا اليوم

ركزت أخبار ليبيا اليوم على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الليبية فائز السراج، بأن حكومته ستنتقل للعمل فى طرابلس خلال أيام، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم رفض الحكومة الليبية المؤقتة لفرض حكومة مدعومة من الأمم المتحدة دون موافقة مجلس النواب.>وأبرزت أخبار ليبيا اليوم تصريحات رئيس حكومة الوحدة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة فائز السراج بأن حكومته ستنتقل إلى العاصمة طرابلس خلال أيام.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن فايز السراج تأكيده أن خطة أمنية جرى الاتفاق عليها مع الشرطة والقوات المسلحة فى طرابلس ومع بعض الفصائل المسلحة والأمم المتحدة، ستسمح للحكومة الموجودة فى تونس بالانتقال إلى ليبيا.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم رفض الحكومة الليبية المرقتة فرض حكومة مدعومة من الأمم المتحدة بدون موافقة برلمانية، وقالت إن ذلك يزيد الأزمة تعقيدا، ودعت أيضا الأطراف المحلية والدولية فى بيان إلى عدم التعامل مع الحكومة الجديدة إلا بعد حصولها على ثقة البرلمان.

وذكرت الحكومة أن هذه سابقة خطيرة تقوم بها بعض دول العالم، حيث فرض المجلس الرئاسى المقترح لحكومة الوفاق خارج مجلس النواب الليبى والذى يمثل اختراقاً للسيادة الليبية وعدم احترام المسار الديمقراطى وهذا لا يزيد الوضع إلا تعقيداً وانقساماً.

وحذرت الحكومة عبر بيانها المجتمع الدولى من أن الخطوات التى تجريها بعض الأطراف الدولية من فرض هذه الحكومة دون احترام الاتفاق السياسى الذى ينص على منحها الثقة من داخل مجلس النواب.

وأكدت الحكومة فى البيان أن ما قام به المجلس الرئاسى المقترح لحكومة الوفاق فى بيان سابق من مطالبة لمؤسسات الدولة الرسمية بالتواصل معه مباشرة دون منحه الثقة من داخل مجلس النواب وهو ما يزال مجرد مقترح، يعد مخالفة صارخة للمواثيق والأعراف الدستورية والقانونية .

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