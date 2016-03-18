أخبار عاجلة

جيجز يوجه نصيحة للنني.. ويتحدث عن ميزة «المحمدي» -
أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو| وزير التعليم للمعلمين: «تظلم وأنت شغال مش وأنت مضرب» -
فيديو| حارس يتحدث عن تعاطي مخدرات وإقامة علاقات جنسية في دار مسنين -
فيديو| فرغلي: «التأمين الصحي اتخصخص.. ولو باعونا كان أحسن» -
الأطباء يضربون عن العمل بمستشفى إدفو في أسوان -
فيديو| شاب يعاكس مذيعة على الهواء.. وترد: «ابعتلنا صورتك» -
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 9/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
"الأسرة" تنظر اليوم دعوى تطالب إبراهيم سعيد بزيادة نفقة نجله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار ليبيا اليوم.. فائز السراج: حكومة الوحدة ستنتقل لطرابلس خلال أيام

Google+ Print
أخبار ليبيا اليوم.. فائز السراج: حكومة الوحدة ستنتقل لطرابلس خلال أيام أخبار ليبيا اليوم.. فائز السراج: حكومة الوحدة ستنتقل لطرابلس خلال أيام
ركزت أخبار ليبيا اليوم على تصريحات رئيس حكومة الوحدة الليبية فائز السراج، بأن حكومته ستنتقل للعمل فى طرابلس خلال أيام، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم رفض الليبية المؤقتة لفرض حكومة مدعومة من الأمم المتحدة دون موافقة مجلس النواب.

أخبار ليبيا اليوم


>وأبرزت أخبار ليبيا اليوم تصريحات رئيس حكومة الوحدة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة فائز السراج بأن حكومته ستنتقل إلى العاصمة طرابلس خلال أيام.

ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن فايز السراج تأكيده أن خطة أمنية جرى الاتفاق عليها مع الشرطة والقوات المسلحة فى طرابلس ومع بعض الفصائل المسلحة والأمم المتحدة، ستسمح للحكومة الموجودة فى تونس بالانتقال إلى ليبيا.

وأبرزت أخبار ليبيا اليوم رفض الحكومة الليبية المرقتة فرض حكومة مدعومة من الأمم المتحدة بدون موافقة برلمانية، وقالت إن ذلك يزيد الأزمة تعقيدا، ودعت أيضا الأطراف المحلية والدولية فى بيان إلى عدم التعامل مع الحكومة الجديدة إلا بعد حصولها على ثقة البرلمان.

وذكرت الحكومة أن هذه سابقة خطيرة تقوم بها بعض دول العالم، حيث فرض المجلس الرئاسى المقترح لحكومة الوفاق خارج مجلس النواب الليبى والذى يمثل اختراقاً للسيادة الليبية وعدم احترام المسار الديمقراطى وهذا لا يزيد الوضع إلا تعقيداً وانقساماً.

وحذرت الحكومة عبر بيانها المجتمع الدولى من أن الخطوات التى تجريها بعض الأطراف الدولية من فرض هذه الحكومة دون احترام الاتفاق السياسى الذى ينص على منحها الثقة من داخل مجلس النواب.

وأكدت الحكومة فى البيان أن ما قام به المجلس الرئاسى المقترح لحكومة الوفاق فى بيان سابق من مطالبة لمؤسسات الدولة الرسمية بالتواصل معه مباشرة دون منحه الثقة من داخل مجلس النواب وهو ما يزال مجرد مقترح، يعد مخالفة صارخة للمواثيق والأعراف الدستورية والقانونية .

موضوعات متعلقة..

رئيس حكومة الوحدة فى ليبيا: الحكومة ستنتقل لطرابلس خلال أيام

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان